Курс валют НБМ на 7 мая 

Молдавский лей в начале новой рабочей недели немного ослабел по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные и праздничные дни он уступил американской валюте более двух банов, а единой европейской валюте - более девяти банов, передает Noi.
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