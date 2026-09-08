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Царьград

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Ассистент кафедры предупредил об опасности лука для домашних питомцев

Ассистент кафедры предупредил об опасности лука для домашних питомцев

Ассистент кафедры химии ПНИПУ Никита Фаустов предостерёг владельцев животных: даже небольшие дозы лука могут вызвать анемию у собак и кошек.

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