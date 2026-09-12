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Мировое обозрение

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Дмитриев допустил рост цен на нефть до $150 и выше из-за санкций США

Дмитриев допустил рост цен на нефть до $150 и выше из-за санкций США

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал прогноз, который в нынешней ситуации выглядит не столько экономической гипотезой, сколько политическим предупреждением.

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