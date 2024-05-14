Терапевт Волкова: ультрапереработанная пища приводит к старению организма

Потребление ультрапереработанной пищи, изготовленной с использованием консервантов, эмульгаторов и загустителей, а также продуктов с большим содержанием сахара приводит к преждевременному старению организма.
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