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Терапевт Волкова: ультрапереработанная пища приводит к старению организма

Терапевт Волкова: ультрапереработанная пища приводит к старению организма

Потребление ультрапереработанной пищи, изготовленной с использованием консервантов, эмульгаторов и загустителей, а также продуктов с большим содержанием сахара приводит к преждевременному старению организма.

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