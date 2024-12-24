NYP: Трамп настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала

Избранный президент считает США империей Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп всерьез настроен купить Гренландию и Панамский канал, считая свою страну империей, которой нужно расширяться, сообщили информированные источники газете New York Post.
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