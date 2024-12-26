Политпрогноз на 2025-ый год: Россия не сердится. Россия сосредотачивается

Национальные интересы государства Национальные интересы России — это благо ее людей. Не призрачные какие-то преимущества «общечеловеческих ценностей над классовыми», как говорилось в горбачевские времена, а достижение совершенно реальных целей.
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