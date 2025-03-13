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На Западе правозгласили "заключительный акт" Зеленского

На Западе правозгласили "заключительный акт" Зеленского

Украинские политики пытаются заручиться поддержкой США за спиной главы киевского режима. На Западе правозгласили "заключительный акт" Владимира Зеленского.

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