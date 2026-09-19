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Защитник «Челси» Колуилл про 0:3 от «Брентфорда»: «Мы не лучшим образом действовали при стандартах. Иногда соперник подавлял нас физически – в этом нужно прибавлять»

Защитник «Челси» Ливай Колуилл высказался о поражении от «Брентфорда» (0:3) в 5-м туре АПЛ.  «Тяжелый матч.

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