"Кстати, вечно понтующие в других частях России "бородатые крутые парни", на улицах этих территорий показывают свою крутизну раз в 100 меньше. Причина та же - потому, что понимают, что у местных есть оружие."

А разве в раннем и среднем СССР у всех дома оружие лежало?Автор,вернись в реальность.И в РИ оружие было доступно вполне обеспеченным людям.Это единицы процентов населения.

VS

Vladimir Starovoytov

В 1957 г. отец привел меня -11 лет-в городской универмаг и купил "воздушку. На стойке стояли охотничьи ружья, можно было купить "для души" и повесить дома на стенку. В 1964 г приехал на Камчатку работать вольнонаемным в ВМФ.. Уезжавший в Москву коллега просто оставил мне ружье и снаряжение. Через пару недель я вступил в КВО №56-коллектив военных охотников. Когда в 2010 завязывал с охотой, ружья прятались в железном ящике, привинченном к стене и участковый без спросу иногда приходил в гости.