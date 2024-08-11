Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Кстати, вечно понтующие в других частях России "бородатые крутые парни", на улицах этих территорий показывают свою крутизну раз в 100 меньше. Причина та же - потому, что понимают, что у местных есть оружие."

"Кстати, вечно понтующие в других частях России "бородатые крутые парни", на улицах этих территорий показывают свою крутизну раз в 100 меньше. Причина та же - потому, что понимают, что у местных есть оружие."

Об оружии и самозащите. Сегодняшняя ситуация в Курской области в очередной раз подняла вопрос о вооружении гражданского населения.

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Комментарии
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Александр
А разве в раннем и среднем СССР у всех дома оружие лежало?Автор,вернись в реальность.И в РИ оружие было доступно вполне обеспеченным людям.Это единицы процентов населения.
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19 час.
VS
Vladimir Starovoytov
В  1957 г.  отец привел меня -11 лет-в городской универмаг и купил &quot;воздушку.  На стойке  стояли охотничьи ружья, можно было купить  &quot;для  души&quot; и повесить дома на стенку.  В 1964 г приехал на Камчатку  работать  вольнонаемным  в ВМФ.. Уезжавший в Москву коллега просто оставил мне ружье и снаряжение. Через пару недель я вступил в КВО №56-коллектив военных охотников.  Когда в 2010 завязывал с охотой, ружья прятались в железном ящике, привинченном к стене и участковый без спросу иногда приходил в гости.
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18 час.
Валерий Авгур
Жил в те времена? Охотничьи карабины и мелкашки продавались в сельпо многих деревень дед подарил мне на 10летие мелкашку Тоз,потом ввели запреты и требования сдать всё.
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17 час.

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