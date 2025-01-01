С 1 января россияне могут подать электронное заявление на возмещение ОСАГО

ТАСС/Сергей Бобылев Автомобилисты с 1 января 2025 года могут подать заявление на возмещение по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств через сайт страховщика или мобильное приложение, сообщили 1 января в пресс-службе Центробанка России.
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