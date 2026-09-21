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"Ведомости": почти у четверти россиян есть или были родственники с деменцией

"Ведомости": почти у четверти россиян есть или были родственники с деменцией

Практически у четверти россиян есть или были родственники с диагностированной деменцией. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ежегодное исследование Аналитического центра НАФИ и социального проекта «Деменция.

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