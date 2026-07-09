«ИИ-единорог» SambaNova привлёк $1 млрд в первом закрытии раунда серии F при оценке в $11 млрд

Производитель специализированных ИИ-чипов расширяет производство и готовится конкурировать за рынок корпоративной инфраструктуры искусственного интеллектаSambaNova Systems привлекла $1 млрд в первом закрытии раунда финансирования серии F при оценке компании в $11 млрд.
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