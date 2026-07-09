iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

«ИИ-единорог» SambaNova привлёк $1 млрд в первом закрытии раунда серии F при оценке в $11 млрд

«ИИ-единорог» SambaNova привлёк $1 млрд в первом закрытии раунда серии F при оценке в $11 млрд

Производитель специализированных ИИ-чипов расширяет производство и готовится конкурировать за рынок корпоративной инфраструктуры искусственного интеллектаSambaNova Systems привлекла $1 млрд в первом закрытии раунда финансирования серии F при оценке компании в $11 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии