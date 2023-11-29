Цена акций «Софтлайн» на SPO оказалась ниже, чем при выходе на биржу в сентябре

Российская IT-компания «Софтлайн» после разделения своего бизнеса на российский (Софтлайн Россия) и международный (Noventiq) объявила о проведении вторичного размещения акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
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