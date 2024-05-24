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В РОССИИ НОВАЯ ТРАГЕДИЯ И СНОВА МИГРАНТЫ. ЭКСПЕРТЫ ПРИЗВАЛИ "НЕ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД": "РЕЦЕПТ ДАВНО ИЗВЕСТЕН"

В РОССИИ НОВАЯ ТРАГЕДИЯ И СНОВА МИГРАНТЫ. ЭКСПЕРТЫ ПРИЗВАЛИ "НЕ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД": "РЕЦЕПТ ДАВНО ИЗВЕСТЕН"

В подмосковном нелегальном хостеле погибли при пожаре восемь человек. По предварительным данным, жертвами ЧП стали мигранты, жившие и работавшие в регионе.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
У &quot;тварей в погонах&quot; есть большие начальники, которые этим делом руководят. Их тоже туда же? Скорее они вас
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1 час.
HotRS
Ну да, мигранты виноваты, спору нет, а конноспортивному клубу надо медаль дать за спасение на пожаре. 😡  А если бы в доме были не мигранты, а хозяин с сыновьями, дочками, внуками?  Гидрант на то и гидрант, чтобы им пользовались в случае пожара.
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36 мин.
Лиса Алиса
Не жалко этих черномазых после Крокуса совсем. Они глотку нам готовы перерезать, дикая орда. У них взгляд диких зверей или просто тупой. Какую работу они могут выполнять, если интеллекта нет. Ни на одну нормальную стройку их не берут, потому что работать никогда не умели. Купи-продай курагу, наркота, проституция это у них в крови. Дикое племя. Что вы от них хотите хорошего?
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7 мин.

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