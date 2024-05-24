В РОССИИ НОВАЯ ТРАГЕДИЯ И СНОВА МИГРАНТЫ. ЭКСПЕРТЫ ПРИЗВАЛИ "НЕ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД": "РЕЦЕПТ ДАВНО ИЗВЕСТЕН"

ВН Валерий Николаевич У "тварей в погонах" есть большие начальники, которые этим делом руководят. Их тоже туда же? Скорее они вас

HotRS Ну да, мигранты виноваты, спору нет, а конноспортивному клубу надо медаль дать за спасение на пожаре. 😡 А если бы в доме были не мигранты, а хозяин с сыновьями, дочками, внуками? Гидрант на то и гидрант, чтобы им пользовались в случае пожара.