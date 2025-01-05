Вереница задержаний и арестов чиновников в Петербурге: кого заковали в наручники и отправили в СИЗО в 2024 году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вереница задержаний и арестов чиновников в Петербурге: кого заковали в наручники и отправили в СИЗО в 2024 году.