Врио главы МИД Ирана впервые провел переговоры с Лавровым

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани провел телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым впервые после гибели руководителя внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна.
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