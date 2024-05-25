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Врио главы МИД Ирана впервые провел переговоры с Лавровым

Врио главы МИД Ирана впервые провел переговоры с Лавровым

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани провел телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым впервые после гибели руководителя внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна.

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