Комбо: полицейские поймали пьяную челябинку на мопеде без номеров

Нетрезвую "мотоледи" госавтоинспекторы остановили в пригороде Чебаркуля.Загремит по уголовной статье: женщина будет привлечена к ответственности "по-взрослому", потому как ранее она уже попадала в поле зрения дорожных полицейских.