ВТБ спрогнозировал рост выдачи ипотеки в РФ до максимальных 7,6 трлн рублей

В 2023 году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов, привел прогноз начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин в преддверии 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря.
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