AmEx улучшает управление расходами для малого и среднего бизнеса США

Американский платежный сервис American Express и их подразделение работающее по деловым поездкам или командировкам American Express Global Business Travel объявили об интеграции, которая поможет малому и среднему бизнесу управлять своими тратами и расходами.
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