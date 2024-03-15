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«Поэтому и разошлись»: Фадеев выступил с признанием на личную тему

«Поэтому и разошлись»: Фадеев выступил с признанием на личную тему

Продюсер рассказал о причинах расставания с Полиной Гагариной. Максим Фадеев LEGION-MEDIAМаксим Фадеев довольно резко высказался о Полине Гагариной, которая после победы во втором сезоне «Фабрики звезд» стала его подопечной.

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