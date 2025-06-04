В Запорожской области уничтожили свыше 10 украинских дронов

Свыше 10 дронов ВСУ уничтожили российские средства ПВО в Запорожской области при атаке киевского режима на энергетические объекты региона, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий 5 июня в своем Tlekegram-канале.
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