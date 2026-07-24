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Как съемки фильма «Любовь и голуби» едва не закончились трагедией

Как съемки фильма «Любовь и голуби» едва не закончились трагедией

Комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» кажется легкой и беззаботной, но на съемках актерам приходилось рисковать здоровьем, а исполнителю главной роли Александру Михайлову — и жизнью.

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