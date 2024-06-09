Школам запретят уделять контрольным больше 10 % учебного времени

Контрольные работы в школах с 1 сентября должны занимать не более 10 % учебного времени. Это не относится ко Всероссийским проверочным работам, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Антона Музаева.
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