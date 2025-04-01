Түбән Кама мөгаллиме Татарстанның иң яхшы чуаш теле укытучысы дип танылды

Казанда узган туган тел укытучыларының Бөтенроссия бәйгесе нәтиҗәләре буенча, Түбән Каманың 34 нче гимназия-интернатның чуаш теле һәм әдәбияты укытучысы Светлана Исакова Татарстанның иң яхшы чуаш теле укытучысы дип танылды.
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