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Ростех

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Уралвагонзавод и УрГЮУ создают Центр технологической юриспруденции

Уралвагонзавод и УрГЮУ создают Центр технологической юриспруденции

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех) и Уральский государственный юридический университет имени В.

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