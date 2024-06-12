8 июня 2024 г. известный политолог и аналитик Анатолий Александрович Вассерман, ссылаясь как на собственные источники, так и на официальные заявления МИД РФ, сообщил: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО.
Анатолий Вассерман: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО
Комментарии
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Natalija Osminina
Да я среди вас и не существую. Меня окружают гораздо более интересные собеседники. Я сюда прихожу РАДИ ВАС!!! Чтобы дать вам информацию, от которой у вас просветлеет в головах. Но судя по всему не в коня корм. В своей тупой гордыни вы упорствуете в принятии правильной информации. Хотя я всегда оказываюсь права. Вы можете не читать мои посты, если у вас не хватает ума и души понять их смысл. Проходите мимо и не отнимайте у меня времени. Я прихожу сюда не для общения. Общения мне по горло хватает. Это вы все бездельники коротаете здесь время. А у меня полно важных дел- и мой форум, и мои семинары, и мои книги. Сейчас надо готовить выход в эфир, вот пишу сценарий для большого проекта. Вместо благодарности, что я вожусь тут с вами, вы еще и претензии предъявляете. Спесь и гордыня из вас просто прет.
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10 час.
Natalija Osminina
"умнее" вас на МТ вообще никого нет.- ну естественно же!! Вы что, тоже синтез наук создали и десятки книг опубликовали? И умнее меня нет не только на МТ, но и вообще среди многих других людей. Вы это только сейчас поняли что ли? Отпад.. вот что значит ходить в народ... охают, оплюют, благодарности ноль. Не стоит рассыпать бисер.... Еще раз убеждаюсь в верности поговорки. может когда-нибудь что-то и дойдет до вас...да и то сомневаюсь.. как до стены...
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10 час.
Анжела Курова
А мне интересно, когда же вам станет стыдно от своего невежества.
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10 мин.
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