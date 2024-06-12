Анатолий Вассерман: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО

Natalija Osminina

Да я среди вас и не существую. Меня окружают гораздо более интересные собеседники. Я сюда прихожу РАДИ ВАС!!! Чтобы дать вам информацию, от которой у вас просветлеет в головах. Но судя по всему не в коня корм. В своей тупой гордыни вы упорствуете в принятии правильной информации. Хотя я всегда оказываюсь права. Вы можете не читать мои посты, если у вас не хватает ума и души понять их смысл. Проходите мимо и не отнимайте у меня времени. Я прихожу сюда не для общения. Общения мне по горло хватает. Это вы все бездельники коротаете здесь время. А у меня полно важных дел- и мой форум, и мои семинары, и мои книги. Сейчас надо готовить выход в эфир, вот пишу сценарий для большого проекта. Вместо благодарности, что я вожусь тут с вами, вы еще и претензии предъявляете. Спесь и гордыня из вас просто прет.