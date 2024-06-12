Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Volodja Podolin
    Какая-то отсебятина !.... Прочитал. Посмеялся. Удалил ! 🤣Что должен знать ...
  • Владимир Соловьев
    "В составе СССР русский народ был лишен каких-либо прав и политической субъектности.". ПОБЕДИЛА ЛЕНИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ: ...Что должен знать ...
  • Алексей Тан
    Как же разные инородцы,... не желают, отрываться от кормушки и свиных сосков!!."Хрюкнувший" поли...

Анатолий Вассерман: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО

Анатолий Вассерман: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО

8 июня 2024 г. известный политолог и аналитик Анатолий Александрович Вассерман, ссылаясь как на собственные источники, так и на официальные заявления МИД РФ, сообщил: Россия начинает спецоперацию в космосе против военных спутников США и НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Да я среди вас и не существую. Меня окружают  гораздо более интересные собеседники. Я сюда прихожу РАДИ ВАС!!! Чтобы  дать вам информацию, от которой у вас просветлеет в головах. Но судя по всему не в коня корм. В своей тупой гордыни вы упорствуете в принятии правильной информации. Хотя я всегда оказываюсь права. Вы можете не читать мои посты, если у вас не хватает ума и души понять их смысл. Проходите мимо и не отнимайте у меня времени. Я прихожу сюда не для общения. Общения мне по горло хватает. Это вы все бездельники коротаете здесь время. А у меня полно важных дел- и мой форум, и мои семинары, и мои книги. Сейчас надо готовить выход в эфир, вот пишу  сценарий для большого проекта. Вместо благодарности, что я вожусь тут с вами,  вы еще и претензии предъявляете. Спесь и гордыня из вас просто прет.
Ответить
10 час.
Natalija Osminina
&quot;умнее&quot; вас на МТ вообще никого нет.- ну естественно же!! Вы что, тоже синтез наук создали и десятки книг опубликовали? И умнее меня нет не только на МТ, но и вообще  среди многих других людей. Вы это только сейчас поняли что ли? Отпад.. вот что значит ходить  в народ... охают, оплюют, благодарности ноль. Не стоит рассыпать бисер.... Еще раз убеждаюсь в верности поговорки.  может когда-нибудь что-то и дойдет до вас...да и то сомневаюсь.. как до стены...
Ответить
10 час.
Анжела Курова
А мне интересно, когда же вам станет стыдно от своего невежества.
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх