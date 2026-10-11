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«Мой гоночный инженер даже обрадовался». Ферстаппен проехал гонку со сломанным радио

«Мой гоночный инженер даже обрадовался». Ферстаппен проехал гонку со сломанным радиоGetty Images / Red Bull Content PoolПобедитель Гран При Сингапура Макс Ферстаппен назвал проблемы с радио одной из главных проблем по ходу гонки.

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