ФНС планирует отказаться от части основных видов декларация по НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) может упростить процесс подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет отказа от части основных видов декларируемых доходов, это указано в плане деятельности службы на 2024 год и плановый период с 2025 по 2029 годы, сообщил РБК.