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Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил уничтожением столиц США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил уничтожением столиц США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил уничтожением Вашингтона и Сеула. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС. «Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи, если те выберут военную конфронтацию против КНДР, сообщает ЦТАК», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

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Комментарии
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Игорь Прийма
Молодец, товарищь Ким, а ведь пиндосы на самом деле Вас боятся, полагая что вы рубанёте-таки ядрёной бомбой, если что.... !!!👍😀
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12 час.
СХ
Сергей Хоружик
Слово товарищ надо писать не с мягким знаком,а с двумя твёрдыми.Вот так: товарищъъ
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9 час.

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