Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил уничтожением столиц США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил уничтожением Вашингтона и Сеула. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС. «Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи, если те выберут военную конфронтацию против КНДР, сообщает ЦТАК», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.