Эксперт Уполномоченного: работа систем прослеживаемости начала оказывать благотворное воздействие на сокращение проверок бизнеса

Об этом заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова заявила в ходе XV Международного IT-Форума стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-Мансийске.
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