Укрооптимизм, бессмысленный и беспощадный

На этой неделе я от перлов украинских псевдоэкспертов просто натурально обалдел. И не только я один. Даже какой-то молодой русский парнишка-блогер, который в общем-то далёк от политики, тоже на этой неделе просто очешуел от тех грёз и мрий, что нарезают зигзаги в башках украинских говорунов.