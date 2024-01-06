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Армия России отразила удар воздушных сил Украины по Крыму (ВИДЕО)

Армия России отразила удар воздушных сил Украины по Крыму (ВИДЕО)

Ночью 6 января Армия России отразила удар воздушных сил ВСУ по Крыму.  «6 января около 00:30 мск. пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ.

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