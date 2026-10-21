© Grusho Anna/Shutterstock/FOTODOM«Молодежь не хочет работать», «требует удаленку и заботится о балансе вместо карьеры» — такие комментарии о поколении Z можно услышать от многих HR-специалистов.
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