Активы США в незалежной, по мнению Вашингтона, должен контролировать «надежный человек» Константин Ольшанский На фото (слева направо): советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер, президент США Дональд Трамп и спецпосланник президента США Кит Келлог (Фото: AP Photo/Susan Walsh/TASS) Американский генерал-лейтенант и специальный посланник президента США Кит Келлог предложил разделить Украину на три «зоны контроля».
Новый американский план по Украине: Трамп всерьез задумался о должности «гауляйтера»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Никаких милитаризованных зон и делёжки наших земель и прекратите эти закулисные переговоры , уже наговорили , что половину России разбазарили . Не желаете руководить (работать ) освободите должность и передайте другому , если в тягость . А Кремль вас наверно уговорят перенести на Северный полюс и вы согласитесь . Полная безвольность, бесхребётность и безотчётность в своих действиях . Нечего с ними восстанавливать отношения , особенно по разработке наших ресурсов полезных ископаемых .Вон из России . Не даром их при Союзе ненавидели и гнали и продолжают гнать изо всех стран .
Ответить
10 час.
Владимир Соловьев
"Активы США в незалежной, по мнению Вашингтона, должен контролировать «надежный человек». НИКАКИХ ЗАКОННЫХ АКТИВОВ США НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. КОЛОНИЗАТОРЫ - ГЕТЬ С РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ!
Ответить
10 час.
CM
C Major
достали этими закулисными переговорами,сделками и пр\Хасавюртом уже не пахнет,а смердит..
Ответить
9 час.
Свежие комментарии