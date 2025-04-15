Новый американский план по Украине: Трамп всерьез задумался о должности «гауляйтера»

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Никаких милитаризованных зон и делёжки наших земель и прекратите эти закулисные переговоры , уже наговорили , что половину России разбазарили . Не желаете руководить (работать ) освободите должность и передайте другому , если в тягость . А Кремль вас наверно уговорят перенести на Северный полюс и вы согласитесь . Полная безвольность, бесхребётность и безотчётность в своих действиях . Нечего с ними восстанавливать отношения , особенно по разработке наших ресурсов полезных ископаемых .Вон из России . Не даром их при Союзе ненавидели и гнали и продолжают гнать изо всех стран .