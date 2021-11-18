В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии

Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне.
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