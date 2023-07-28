The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк

Редакция The Sun опубликовала видео с громким заголовком "Российский танк охватило пламя после попадания украинской ракеты у Запорожья".
Популярные статьи
- "Сталинская эпоха была эпохой достижений, которые нынешней власти, даже если у нее будет впереди 300 лет, не достичь"
- Вот почему нужно обязательно вернуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт китайских товарищей
- «Мочить в сортире!»: Депутат призвал спецслужбы убивать террористов в любой точке мира. По решению суда. (видео) Справедливо?
Свежие комментарии