Театр абсурда

8 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Сталин истребил цвет нации: аристократию, интеллигенцию, духовенство, офицерский корпус, казачество, передовых рабоч..."Сталинская эпоха...
  • Сергей К
    В общем, бред Вы пишите. В Вашем списке нет Интернета. Давайте обвиним Сталина и СССР в отсутствии Интернета...!"Сталинская эпоха...
  • Сергей К
    Кормила. Да, свой российский мужик голодал. Но, хлеб, тем не менее,  продавали... Потому как колонияс... Все было при..."Сталинская эпоха...

The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк

The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк

Редакция The Sun опубликовала видео с громким заголовком "Российский танк охватило пламя после попадания украинской ракеты у Запорожья".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх