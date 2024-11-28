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Трамп поручил Келлогу решить конфликт на Украине. Но это будет сложно - Der Spiegel:

Трамп поручил Келлогу решить конфликт на Украине. Но это будет сложно - Der Spiegel:

Кит Келлог, назначенный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине, столкнется с почти невыполнимой задачей урегулирования конфликта.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Карабас Барабас держит на руке куклу-марионетку и рассуждает, что может с ней договориться... Американцы реально считают всех дебилами???
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17 час.
Игорь Васиков
Вызвал наркомана к себе, объяснил ему что и как делать. Всё, война между США и Россией закончена. Так ктож ему разрешит? Этот Карабас сам кукла-марионетка на другой более могущественной тёмной руке...
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17 час.

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