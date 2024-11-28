Трамп поручил Келлогу решить конфликт на Украине. Но это будет сложно - Der Spiegel:

Карабас Барабас держит на руке куклу-марионетку и рассуждает, что может с ней договориться... Американцы реально считают всех дебилами???

Игорь Васиков

Вызвал наркомана к себе, объяснил ему что и как делать. Всё, война между США и Россией закончена. Так ктож ему разрешит? Этот Карабас сам кукла-марионетка на другой более могущественной тёмной руке...