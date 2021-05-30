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Волков: «Если бы в UFC не продвигали Гана, он получил бы в соперники хотя бы одного борца»

Волков: «Если бы в UFC не продвигали Гана, он получил бы в соперники хотя бы одного борца»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) в интервью «СЭ» выразил мнение, что лига UFC специально двигает вперед французского бойца Сирила Гана (8-0), с которым он проведет поединок в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night.

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