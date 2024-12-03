Среди моих читателей периодически появляются недовольные двух типов. Первые утверждают, что я ничего не понимаю в тонкостях военного дела, так как не знаком с ТТХ миномёта "Василёк" и нормативами запасов обмундирования и продовольствия.
Перспективы наступления ВС РФ на юге
Комментарии
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Алексей Камышов
Государственного образования с названием "Украина", вообще, не должно быть. Оно должно исчезнуть навсегда, как случайный курьёз истории. Вся территория бывшей УССР в полном составе должна войти в состав России в виде областей.
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