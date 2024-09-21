В Петербурге в пятницу три школьника не вернулись домой Первой к правоохранителям обратилась петербурженка, рассказавшая об исчезновении 14-летней девочки в Колпинском районе.
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В Петербурге в пятницу три школьника не вернулись домой Первой к правоохранителям обратилась петербурженка, рассказавшая об исчезновении 14-летней девочки в Колпинском районе.