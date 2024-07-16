Специалисты Роспотребнадзора назвали комаров опасными переносчиками лихорадки Западного Нила

Комары являются опасными переносчиками лихорадки Западного Нила. Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям Волгоградской области о необходимости защищаться от этих насекомых, так как они могут быть источником заражения этим заболеванием.
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