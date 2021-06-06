В МИД России ответили на протест Британии по поводу "жесткого прессинга" военных кораблей НАТО в Черном море

Военное и политическое руководство Великобритании официально заявило протестное недовольство в адрес России - в связи с прессингом военных кораблей НАТО в Черном море (включая английское судно "Trent"), который в Лондоне считают "несоразмерным" и "жестким".
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