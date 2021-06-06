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В МИД России ответили на протест Британии по поводу "жесткого прессинга" военных кораблей НАТО в Черном море

В МИД России ответили на протест Британии по поводу "жесткого прессинга" военных кораблей НАТО в Черном море

Военное и политическое руководство Великобритании официально заявило протестное недовольство в адрес России - в связи с прессингом военных кораблей НАТО в Черном море (включая английское судно "Trent"), который в Лондоне считают "несоразмерным" и "жестким".

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Дина Скребец
Напоминает ролик из инета, из какого-то магазина,где пацан под умилённый взгляд яжемамы пинал и толкал стоявшего перед ними парня, пока парень не взял из их же корзины сок и не вылил на голову пацану. Ту уже мама схватила сыночка и умчала его,оставив продукты. Но,судя по всему, мамаша не поняла,что он сами нарушили правила. Так же и горе-партнёры- влезут,накосячат, огребут, потом возмущаются и ноют. А то и к психологу бегут
Александр
Если не нравится Женский дипломатический ответ то может ответить Шойгу-ныть будет некому!

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