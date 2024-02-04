Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист

unsplash Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа "Престиж", по которому режиссер Кристофер Нолан снял в 2006 году одноименный фильм, умер в возрасте 80 лет, сообщила его супруга, писательница Нина Аллан на своем сайте.