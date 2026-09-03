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Бизнес журнал. Урал

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В Свердловской области за неделю заметно подорожал бензин АИ-95

В Свердловской области за неделю заметно подорожал бензин АИ-95

Стоимость бензина АИ-95 на автозаправках региона достигла 74,13 рубля за литр, подорожав за неделю на 1,71%.

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