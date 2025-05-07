«Наводим порядок»: Иванов прокомментировал информацию о штрафах за незарегистрированные постройки

Член Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат фракции l.Член Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат фракции «Единая Россия» Максим Иванов заявил, что есть пилотные регионы, в которых где Росреестр и Роскадастр видит зарегистрированные и незарегистрированные постройки на дачных участках.