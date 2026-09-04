Раис Татарстана и глава МЧС России осмотрели экспозицию салона «Комплексная безопасность – 2026»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетили выставочную экспозицию, развернутую на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках XVI Международного салона «Комплексная безопасность – 2026».