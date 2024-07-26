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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паулу Фонсека: «На 100% гарантирую атакующий и доминирующий «Милан». Мы будем защищаться не как в прошлом сезоне, в этом нужно прибавлять, если хотим побеждать»

Паулу Фонсека: «На 100% гарантирую атакующий и доминирующий «Милан». Мы будем защищаться не как в прошлом сезоне, в этом нужно прибавлять, если хотим побеждать»

«Я могу на 100% гарантировать вам, что вы увидите атакующий «Милан», «Милан», который доминирует в матчах, быстро возвращает себе мяч и заставляет фанатов гордиться им.

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