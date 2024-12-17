В России резко вырастут цены на рыбные консервы

«Коммерсант»: три крупных производителя поднимут цены на рыбные консервы Рыбоперерабатывающие компании «Русское море», «Балтийский берег» и «Европром» предупредили партнеров о повышении отпускных цен на продукцию, сообщает «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии