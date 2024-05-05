Председатель СФ Матвиенко поздравила Патриарха Кирилла с Пасхой

Этот праздник она считает неотъемлемой духовной составляющей нашего общества Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением.
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