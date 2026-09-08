Зима близко, Patriot далеко, Уиткофф с Кушнером отчалили: Киев спускается на ночь в метро, ждут «Искандеров» Советник Зеленского призвал киевлян готовиться к исходу из-за баллистической угрозы Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В утренней сводке нашего Минобороны от 7 сентября говорится о продолжении ударов возмездия по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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Смерть бандеросрани! Смерть побирушкам! Каждая бандер-овца обязана и заслуживает лишь одного - возвращения в свой семейный скотомогильник, откуда её выволокли западные фашисты. И здесь со стороны России не может быть никакой ни жалости, ни "договорняков"!
Главное каким будет финал! Мы если уж начали то можем потерпеть до его прихода! Удары нужны более значимые более разрушительны по салу рейху что бы иллюзии отбить окончательно!
Не рассчитали отвергая мирные договорённости в августе 2022 года в Стамбуле о величине "масштабной консолидированной поддержке западных партнеров". А когда США отказалась продолжать финансирование вооружённого противостояния с начала 2025 года - вообще в Европе "заскучали".
Но будут финансировать пока Украина будет находится в состоянии стагнации, но сопротивляться с упорством параноика. А дальше - весной будет видно.
Почти все "экземпляры" у власти в странах ЕС и бывших союзных пришли во власть (простите за тавтологию) из шкурных интересов, а не из интересов собственных государств. Этакая волна безграмотных либеральных политиков, игнорирующих общественные законы. По принципу, закон - моё желание! Вернее наоборот моё желание закон!
Бандеросрань должна ДОХНУТЬ - это ее единственное "право"!